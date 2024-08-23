中國跳水選手全紅嬋巴黎奧運奪下雙金後，因全紅嬋熱度而爆紅的家鄉廣東湛江邁合村成為熱情粉絲朝聖之地，即便離全紅嬋奪金已過去近3周，這個中國南方的小村落依舊熱鬧非凡。據陸媒報導，由於遊客眾多，全紅嬋的鄰居經營的飯館生意興隆，還有旅行社組織「全紅嬋老家一日遊」，團價一人58元人民幣（約合台幣246元）。

全紅嬋家鄉廣東湛江邁合村成為各地粉絲們朝聖景點，她住家附近甚至新形成的小吃街。（圖／騰訊網）

據《九派新聞》報導，全紅嬋巴黎奧運奪金後，她的家鄉廣東湛江邁合村成為各地粉絲們朝聖景點。因全紅嬋名氣而新形成的小吃街，攤位近幾日持續增加，除售賣各地美食外，還增添了打氣球等娛樂項目和一些賣粉、麵的商戶。另外，隨著中秋節臨近，不少月餅商家也積極出攤。

而在全紅嬋家附近也出現一家新開的飯店售賣烤乳豬、白切雞等菜品。據店老闆娘介紹，她之前在別處開過飯店，現在因邁合村遊客眾多，3天前索性在自已家裡開起飯店，這是邁合村裡目前唯一一家餐館。門店招牌安置在屋頂，十分醒目，廚房則建在家門口的院子內，廚師們忙著洗菜、備菜。屋內坐有5、6桌遊客，也有許多人在屋外詢價。

全紅嬋鄰居原來賣牛雜生意不佳，自全紅嬋奪金後每天從早上7點忙到半夜，還打算擴大營業項目。（圖／九派新聞）

報導說，在邁合村小吃街的另一端，全紅嬋鄰居全華才在家裡擺起了牛雜攤。他曾賣牛雜虧本，被網友戲稱為「虧本哥」、「牛雜哥」。全華才說，「現在不虧本了，只是比較辛苦。」由於做牛雜步驟十分麻煩，他每天早上7點起床開始準備，收攤後打掃完衛生後已近凌晨，兩個人每天光切牛雜就要兩個小時，這段時間他已瘦近10斤（5公斤）。最近正嘗試擴大營業，賣雞鴨快餐。

前往全紅嬋老家參觀的遊客絡驛不絕，成為當地的知名景點，附近也開起了餐館。（圖／騰訊網）

全華才說，近日他還看到邁合村來了很多旅遊大巴，「有位報團的阿姨告訴我，這個團幾十塊錢一個人，報名後還送米。」經媒體查詢後發現，有旅行社售賣吳川至邁合村的「一日遊」套餐，價格為一人58元（人民幣，下同），報名參團後贈送容量為5升的電火鍋，但是一日遊還包括部份購物行程。