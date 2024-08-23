日本男團Travis Japan將於下月初來台開唱，今（22日）炫風來台，除了拍攝影片之外，身為supporter的他們還特別預告要到專售星達拓旗下藝人周邊商品的「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL POP-UP STORE」訪店，不但要進行直播，還要與現場粉絲進行近距離互動，吸引超過300名粉絲到場應援，每個人手舉應援扇與演唱會手燈等周邊商品，讓他們親自感受到台灣粉絲的熱情。

快閃店開幕活動時，隊長宮近海斗帶著2位成員川島如惠流以及松倉海斗就特別透過連線方式透露非常喜歡台灣的文化以及美食，並在全場粉絲邀約他們來台時，大方分享他們22日將會快閃來台的消息，讓粉絲期待不已。而這次實際到店參觀，對於快閃店的繽紛陳列與豐富商品也是嚇了一跳，宮近海斗笑說「本來就是為了想買周邊才來店了，結果看了想買更多東西」，店內也有展售成員松田元太主演的日本戲劇周邊商品，引發7人開心圍觀，他們也不忘在店內留下親筆簽名。

「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL POP-UP STORE」快閃店在台北華山藝文園區展售至8月25日，線上商城將於9月初接力登場，另外，Travis Japan世界巡迴演唱會台北場將於9月3日、4日於新莊Zepp New Taipei連唱兩天，目前尚有零星票券可至Ticket Plus遠大售票系統購買，更多詳情請洽主辦單位「大鴻藝術」官方社群。