長期關注航空城區段徵收議題的民進黨議員游吾和，23日號召居民至桃市府前抗議賤價徵收，但其他區議員卻不領情，認為市長張善政去年5承諾已兌現，加碼的補助達近2百億，能理解航空城攸關國家重大建設居民的痛，然桃園徵收案遍地開花卻不能比照辦理，有相對剝奪感，感嘆已成「會吵的小孩有糖吃」，希冀張市府建立統一標準。

游吾和去年曾率多位里長和居民共1200人到市府前抗議，張善政當場承諾5項補助與訴求，包括建物拆遷補償點數加2成、最後搬遷加15％、安置住宅降價、安置街廓補貼、貸款不計年齡等，部分里長及民眾覺得已經有達成讓迫遷戶可以重建的目的，且市府及民航局確實都有提高相關的補助及協助安置，今年有部分民眾和里長婉拒參與這次的抗議。

據了解，張善政去年承諾的5項補助，後來經過行政院確認，市府及民航局增加的補助達近2百億。

另外，目前航空城是屬於先建後遷，除了優先區先拆遷的民眾外，尚有部分民眾是住到最後拆遷期才辦理拆遷，進度上仍按照原先的安排來處理。

有藍營民代指出，相較於鄭文燦時期，可以感受張市府已經盡最大誠意回應訴求，對於游吾和還是持續不斷抗議，也將讓補助或補償沒有標準，其他案子的民眾也會覺得不公平。近幾個會期就有中壢區市議員在議會質詢時，直指中壢機場捷運A20和A21站、體育園區站也都同步進行，同樣攸關拆遷戶權益，不解為何就沒有加碼，感嘆他們才是二等公民，盼張市府別讓抗議者予取予求，淪為「會吵的小孩有糖吃」要真正照顧拆遷弱勢戶。