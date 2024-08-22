不過可以讓蘋果、谷歌等科技巨頭鬆一口氣的是，英國反壟斷機構「競爭與市場管理局」（CMA）21日宣布，終結對谷歌和蘋果應用商店政策的調查。但未來仍會借助新的監管法案，抑制科技巨頭在市場的主宰地位。

報導引述熟悉內情人士指出，2010年起掌管App Store的副總裁費雪（Matt Fischer），今年10月將離開蘋果。

費雪21日在發給團隊的電郵指出，「在蘋果服務21年，我下定決心告別這家不可思議的公司。這個決定我考慮好一段時間，而且我們團隊也在重組，好從容迎接新的挑戰和機會，現在是時候交棒給團隊中兩位出色的領導人。」

App Store團隊將分拆成兩部分，一個擔負App Store的監督工作，另一個則負責替代應用程式分銷。交由蘋果資深主管奧利佛（Carson Oliver）和App Store功能總監Ann Thai領導，前者掌管App Store，後者主導替代應用程式分銷。

奧利佛與Ann Thai須向App Store的最高負責人席勒（Phil Schiller）匯報。報導指出，席勒做此分拆App Store的改革，主要是因應監管機關對App Store的施壓。

過去幾年來，蘋果的App Store業務面臨來自全球開發商和監管機關的壓力，要求蘋果iPhone等行動裝置，開放替代的應用程式商店及支付方式。

今年6月蘋果App Store被歐盟執委會初步認定，阻撓App開發商自由引導消費者到其他更優惠的付費管道，違反歐盟《數位市場法》。

即便蘋果順應歐盟法規，開放第三方應用程式商店，仍被抱怨改革幅度不夠大。開發商及歐盟指控，即使在第三方商店，蘋果依然要針對自家平台販售的應用程式和訂閱服務收費。

App Store每年貢獻蘋果服務部門約200億美元營收，自iPhone、iPad等主要硬體產品銷售成長陷入停滯後，近年來服務業務成了蘋果金雞母。