會放鞭炮再加500？有網友因為發現女友偷吃小王，並且整天在車上搞車震，讓他相當傷心，於是上網徵求「拍手大隊」，並且敘述工作內容，還曝光工作金額，也表示預計找來20人左右，而這篇貼文也引起網友們紛紛留言報名應徵「自備大聲公可以+300嗎？」、「私！哪縣市？」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，他提到因為女友和別人外遇了，整天在車上車震，因此，要徵「拍手大隊」，並敘述工作內容「埋伏在車子附近，等他們辦完事後，就圍住車子幫他們拍手說他們辛苦了」，也曝光金額「一場1000元、高速拍手加100元、痛哭流涕加200元，拿頭撞車子加500元附醫藥費」，最後他表示預計找20人左右，男女不拘。

貼文在網上曝光後，引起網友紛紛留言表應徵「哪個縣市？？哈哈」、「私！哪縣市？」、「這麼有趣的打工」、「我會放鞭炮，可以+500嗎」、「地點要講啊！還有是現在嗎？臨時徵人，去到現場人家早結束了」、「車震若不到3分鐘完事呢？這樣來得及集合嗎？」、「自備大聲公可以+300嗎？」，不過也有網友表示「匿名你是徵個X啊」、「在哪兒報名啊！啥都沒講是在莊孝維喔」。