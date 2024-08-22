最近發佈在網路上的影片顯示，一位中國大陸被稱為「最硬核遊戲玩家」的DIY工程師，又推出他的新作品，打造了一輛坦克模擬器，每一次開砲都要填砲彈，以汽水瓶來代替。

戰區(The WarZone)報導，該裝置是大陸DIY工程師“Malublyat”的傑作，他很喜歡免費連線遊戲《戰車世界》，並一直希望更符合坦克作戰的體驗。 《戰車世界》由白俄羅斯公司Wargaming開發，於 2010 年首次發布，風靡全球。該遊戲以二戰前至冷戰時期的裝甲單位色，重點是讓兩支坦克部隊相互對抗。

今年早些時候， Malublyat 發布了坦克模擬器一段影片，其中最有趣的是主砲的設計，需要有人裝填砲彈才能開砲，是以汽水瓶來模擬砲彈，當時就引起網路上極大的分享與讚美。但是他剛剛發布的最新版本又到了新的境界，搭建了一個坦克造型，包括其內部乘員艙，車長必須從頂部艙蓋進入。

最近的影片先從外部展示了「坦克」的外觀。兩個大型低音喇叭位於其前部，負責放大坦克的砲擊聲，而一根固定在其頂部的長管，顯然類似於主砲。他先打開前艙蓋，裡頭已經有駕駛，然後他爬上坦克模擬器的頂部，並通過艙口進入，還滑了一跤。

「坦克」內部擁有多台平面電視和一個砲手瞄準器，用於直播遊戲過程。可以看到三個人在操作模擬器：一名駕駛，用汽車遊戲的專用方向盤與踏板在操作；另一個人是砲手，利用轉盤控制坦克的主砲的轉向，第三個人是填彈員，負責裝填汽水瓶代表的「砲彈」，這類似於真實坦克的操作方式。

A Chinese man nicknamed "Blyat" built a tank to play World of Tanks. pic.twitter.com/kpn0vocEHd — TOGA △ (@TOGAjano21) August 20, 2024

每一次「開火」，代表主砲的機制都會出現後座力，然後要打開砲膛取出原本的砲彈，再裝填新的。為了進一步增強真實性，他還設計了煙霧，如同開砲後的殘留廢氣。 甚至，模擬器的內部有時會出現晃動，灰塵雲從上方落下，增加了真實感，雖然真實的坦克內部沒有模擬器那麼寛闊，但無論如何它看起來都很有趣。

值得注意的是，透過 Malublyat 的幾個影片，明顯增強的《戰車世界》的世界知名度。事實上，這遊戲的價值超出了平民的使用範圍。有消息指出，烏克蘭坦克兵也在空閒時間玩這款遊戲，以提高反應能力。

除了《戰車世界》之外，世界各地的軍隊，也會引進高仿真的電玩來增強傳人員訓練技術。比如美國空軍就使用高度逼真的數位戰鬥模擬(DCS) 遊戲，搭配VR眼鏡與耳機來訓練飛行員。

Malublyat 專為《戰車世界》設計的全新改良模擬器無疑的極有創意，很期待他們之後的作品。