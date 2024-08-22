此次6款軍用商規無人機採購決標案，智飛科技是競標案的最大贏家。智飛表示，公司創立於2005年，為台灣第一家專業無人機公司，專注於無人機研發已近20年，近年更結合旋翼型優勢，於定翼型無人機上，成功研發垂直起降定翼型無人機技術。

智飛認為，上述標案取得，雖是對公司長期默默耕耘的肯定，但更是另一個重要責任的開始，國家賦予這項重責，公司當會戮力的達成。

智飛2023年度不僅是國防部軍用商規無人機系統整合主導廠商，2023度還通過軍用商規長滯空無人機飛行測試，加上執行內政部國土測繪中心2022年度國土測繪1號外業航拍與設備維護作業採購案，及行政院農委會漁業署2022年度的養殖漁業放養量計畫UAV航拍工作，實績顯著。

在微型無人機方面，由中光電得標；另目獲型無人機與戰術型無人飛行載具等二款，均由神通資訊科技得標；艦載型監偵無人機，由長榮航太得標；監偵型無人機，由中光電得標。至於陸用型監偵無人機的智飛科技等4家廠商得標。

中光電智能機器人公司總經理謝啟堂透露，公司原本就有預留生產線的產能，這次拿到微型無人機，及監偵型無人機數量，共3,037架，總金額22億元，預定今年海軍與陸軍訂單，先各交一批無人機，主要交機量在明年，預定明年底之前，就要交機完畢。

據了解，雷虎科技身為國內無人載具主要廠商，響應支持政府「軍用商規」政策，自研自製監偵型無人機產品亦進入國防部第二階段投標與審查，代表產品性能及資格，均已通過國防部最嚴格審核標準，完全符合國軍要求。然而，因本次評選採取最有利標，最後公司未能順利得標。

據悉，雷虎仍然將持續加大無人機的研發投入，預定今年10月分別參加美國首府AUSA陸軍軍工展及台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan），積極拓展無人機國際市場。

同時，雷虎與美國軍工公司將深化合作精進產品性能，公司接受9月底到訪的美國無人機及反無人機貿易代表團（UAS及C-UAS Business Development Trade Mission)主辦單位的邀請，將展示公司相關產品，並尋求與美方深入合作。