台南市歸仁區長榮路一段一處塑膠工廠，晚間11點多驚傳失火，台南市消防局獲報出動18車39人馳援，抵達時鐵皮工廠已全面燃燒、陷入一片火海，加上倉庫囤放塑膠粒，現場瀰漫臭味，所幸無人員受困，警消正全力灌救中。