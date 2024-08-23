台南歸仁塑膠工廠火警！ 警消全力灌救中 00:012024/08/23 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歸仁區長榮路一處塑膠工廠深夜11點多火警，工廠陷入一片火海。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市歸仁區長榮路一段一處塑膠工廠，晚間11點多驚傳失火，台南市消防局獲報出動18車39人馳援，抵達時鐵皮工廠已全面燃燒、陷入一片火海，加上倉庫囤放塑膠粒，現場瀰漫臭味，所幸無人員受困，警消正全力灌救中。 訂閱影音： 中時新聞網 #火警 #塑膠工廠 #歸仁區 #台南市消防局 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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