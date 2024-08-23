甫獲台中市政府教育局核准立案的洛克威爾藝術實驗教育學校，為台灣首創的住宿型私立藝術實驗雙語高中，首年計畫招收30名學生，預計今年9月開學，目前已有來自全台各地的學子就讀。校長游守中表示，對學校教學理念認同的家長與學生們，歡迎進一步參觀學校深入了解。

洛克威爾藝術實驗教育學校的地點，就在台中市潭子區嶄新校舍，地理位置便利、環境安全，毗鄰慈濟醫院與台中市政府警察總局。團隊目前由知名藝術家游守中教授擔任校長，帶領教學團隊，包括藝術總監李健儀、留美美術老師王麗琪、許家蓁、國際部主任Jamie Rufe、教務主任樂文靜、組長許佩容及健康中心老師李文郁等，皆擁有豐富的教育經驗和專業知識，共同策劃帶領學校的發展。

游守中表示，洛克威爾系依據「學校型態實驗教育條例」與「臺中市私立學校型態實驗教育實施辦法」，歷經三年半籌備始完成設立。由兩位前大學校長、留美博士領軍，分別是曾任實踐大學校長的陳振貴擔任計畫主持人，曾任修平科技大學校長鍾瑞國擔任計畫協同主持人、玄奘大學藝術設計學院前院長李健儀擔任藝術總監，以及美籍外師Jamie Rufe擔任國際部主任等教學團隊規劃執行，以德國席勒審美教育哲學為辦學理念，旨在透過美育培養學生的品味和人格，並藉此培養學生的美力、品格力及國際移動力。

游守中表示，該校同時採用「個別學習計畫（IDP）、雙語教育、藝術設計導向」的實驗教育模式，結合適性的學習評量和輔導機制，以及豐富的課外活動；此外，還提供英語文交流的住宿環境，鼓勵師生家長三方合作，打破傳統教育模式的束縛，讓學生在充滿青春活力和創意的校園生活中，自主貫通地規劃學習路徑，成為有知識、有禮貌，同時具有人文關懷和生活品味的藝術家。

游守中強調，歡迎對學校藝術教育理念感興趣的學生和家長，共同加入洛克威爾大家庭、共同營造Beautiful Life的美麗境界人生。