日本首相即將換人做做看，消息一傳出，立刻衝擊到日本股市，一度震盪急殺，不過在日股基本面看好的情況下，隔天日經指數隨即持續上漲，可見政治上的變動，沒有動搖投資者的信心，更擋不住日本的經濟復甦以及成長循環，日本股市上漲前景依舊可期！

（日經指數表現。資料來源：Google財經）

日股基本面看俏！ 股災後外資回流「撿便宜」

日本股市有沒有吸引力，看外資的動作就知道，根據日本財務省8月16日公佈的統計數字顯示，8月4日至10日，也就是日股大暴跌後，外資在日本股市買超5219億日圓，代表外資趁著日本股市的歷史性暴跌，大手筆進場撿便宜，從2024年初到8月10日為止，外資買超日股的累計金額，也擴大到6兆352億日圓。

外資的一舉一動，向來就是投資的風向球，想投資的話，日股原型ETF就是最好的選擇，目前台灣市場上，共有五檔原型ETF，分別是元老級的富邦日本（00645）、元大日經225（00661）、國泰日經225（00657），以及七月掛牌的復華日本龍頭（00949）、台新日本半導體（00951），老將新秀誰佔優勢？從八月初的日本股災後，交出的績效成績單，就能看出端倪。

日股ETF老將新秀競逐 00949表現最穩定

扣除掛牌上市不到一個月的00951，分析目前市場上的四檔日股原型ETF，進一個月來的績效（7/19日至8/20日），00949以-3.73%的報酬率，交出優於三檔元老級ETF的成績單，就算歷經日本股市大暴跌，依然有穩定的表現，可說是日股ETF的資優生。

（日股原型ETF近一個月績效。資料來源：Google財經）

00949能夠在日本股災後，依然維持穩定的表現，靠的就是獨樹一格的選股策略，追蹤之指數為NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，再篩選出具企業領先地位，與全球競爭優勢之30檔日本大型龍頭企業股票，目前前五大持股企業，有全球汽車產業龍頭的「豐田汽車」、全球娛樂產業龍頭「索尼」、日本最大的綜合電機製造商「日立製作所」、日本五大商社之一的「三菱商事」，以及全球知名的電子遊戲製造商「任天堂」，分散重壓單一產業的風險，更能享受到類股輪動的優勢。

日本「股災」免驚！ 00949居規模、受益人數「雙冠王」

（復華日本龍頭ETF前十大持股。資料來源：MoneyDJ）

八月初的日本股災後，日股的本益比大幅降低，跟世界主要股市相比，日本股票相對便宜，增加了投資的誘因，加上日本股市的基本面仍然具有優勢，日股投資價值浮現！根據統計，00949掛牌以來，連續四周都有申購，上周申購為0.7億，僅小輸給00951的0.9億元排名第二，不過最新統計，到8月16日為止，00949的規模高達78.7億，受益人數為40095人，高居日股原型ETF的雙冠王，是投資人的最愛。

（日股原型ETF規模表。表/蔡季伶）

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。