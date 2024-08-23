前交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆出與一名來自中國大陸的張姓女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。而有媒體報導指出，張女則是住在永和要價3000多萬的高級社區，而此社區則為前遠航董事長張綱維旗下建案。張女則在21日晚間對媒體發布聲明表示，除向李夫人道歉，她強調是自己努力工作存錢貸款購入二手屋，並非李孟諺所買。對此，前立委郭正亮22日就表示，「她非常確信她跟李孟諺的性關係沒照片，你怎麼知道我們是男女朋友？你沒有親密照片，這個是關鍵點」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這聲明寫的經典，我教危機管理的，這個是經典文章，因為她非常確信她跟李孟諺的性關係沒照片，所以才說跟他變成朋友，所以有合照」，郭正亮大讚，「你怎麼知道我們是男女朋友？你沒有親密照片，這個是關鍵點」，郭正亮提到，「危機處理本來就是所有的地方都有斷點，讓人家無法再罵，罵不下去」。

郭正亮對張女的聲明點出，「因為她已經承認她的錯誤，人事物都做交代，她的房子是2019年之前買的，那時候李孟諺影響不了張綱維，而且她已經寫到這程度，就會不知道該怎麼追打，這如果要再起風波，是要有新的照片出來」，郭正亮最後也斷言，「爆料的人絕對是綠營的內爆，有一群人滿厲害的，這一定是跟情治單位很熟的」。