民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，越演越烈。針對民眾黨2026、2028只剩藍白合這條路嗎？媒體人謝寒冰表示，白營最好的策略就是「待價而沽」，不必一定要跟藍的合作，只是現在目前的形勢，白營沒辦法跟綠的合作。

主持人馬千惠21日在中天《大新聞大爆卦》節目中問到，2026民眾黨雙北若都無望，也只能藍白合或是白營自己靠過來？謝寒冰回應表示，不一定，民眾黨可以待價而沽，因為對白營來講，最好的策略就是「待價而沽」。看當時的政治情勢，跟誰結合有利，就跟誰結合，如同小國不一定要押寶在哪邊，要隨時看狀況，可以跟誰好，白營在立法院秉持的態度不也是這樣嗎？只是目前的形勢，白營沒辦法跟綠營合作，因為綠營是執政黨。

謝寒冰接著表示，但是地方選舉很難講，要看對方推出來的是誰、當時整個環境的氛圍是怎樣，所以不必一定要跟藍的合作，藍綠也不要說不跟他們合作，一定沒路走、就死定了，越是這樣講，反而人家跑得越遠。

謝寒冰指出，藍軍不要以為白營完了，其實白營很多人支持民進黨，白營若垮了，到時候全部回歸綠營，對國民黨也不會有什麼好下場。至少在年輕人這一塊，只會顯得國民黨劣勢是更大。