中國大陸休漁期16日結束，金門海域周邊出現上千艘漁船。前立委郭正亮19日曾質疑，大陸很多漁船都是鐵殼船，我們的漁船都是塑膠板，那我們的海巡船怎麼辦？郭正亮還指出，大陸海警船未來的執法不會只有護漁，還會有海上船舶的登檢，對非法船隻的盯梢，納入各種數據管理。簡單說就是當成內政管轄，把一個中國在台灣海域直接實施。而海巡面對成千上萬艘大陸漁船，只能伴遊廣播，這就是賴政府實際執法狀況。

「我們說8月16日，人家開始休漁結束，人家就蜂湧而出啊！你就無可奈何嗎？不就是無可奈何嘛！」郭正亮22日在《亮劍台灣》節目表示，這個只是「護漁」，但中國大陸未來的海警的執法，他不會只有護漁，他未來還會有海上的船舶的登檢，對非法船隻的盯梢，納入各種數據管理。

「歡迎台灣的船舶、金門的船舶去登錄；歡迎你去考他的船員證。種種手法都來了！」郭正亮強調，簡單講，就是把你當作同一個國家在管理！

郭正亮直言，只是漁民首當其衝，海員首當其衝，他們先碰到。簡單講，他就是把一個中國，在台灣海域、周邊海域，就直接實施，把它當作內政！行政管轄的能量，就直接貫徹了。這個就是賴清德政府碰到的新的挑戰，民進黨沒有人在討論！這個多實際？已經發生了！沒人敢討論。

郭正亮提到，我們的海巡署說：捍衛主權的決心不變，繼續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則。實際落實是什麼？實際落實叫：繼續秉持小眼瞪大眼的「陪遊」的行動，或者叫「扮遊」，不就是這樣嗎？我們的海巡署變成伴遊單位？以後改名叫「台灣伴遊署」吧！

郭正亮質疑，海巡署只會小眼瞪大眼，眼看廈門的漁船5萬5千艘開進你的禁限制水域，只能小眼瞪大眼，只能夠採取伴遊、廣播措施，用台語、用普通話、用英語進行廣播，這個就是賴清德政府在兩岸海域的執法能量，「所以我們今天就是要揭穿你這個抗中保台政權實際執法的狀況！」