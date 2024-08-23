從遊戲迷請假捧場到電競酒店客房售罄，從線上刷取景地影片到線下遊覽，關於首款陸產3A遊戲大作《黑神話：悟空》的熱度仍在發酵，並將線上的消費熱情延續至線下。

澎湃新聞報導，《黑神話：悟空》上線首日的20日，玩家們紛紛「請假」一天坐等第一時間體驗。網咖、電競酒店等場所客流激增，工作人員「緊急」下載遊戲迎接「天命人」。

攜程酒店主題房業務相關人士表示，20日晚間，多家電競酒店的多人房型售罄，其中大學校區附近的電競房更是熱賣：「今天平台上超過七成的電競酒店都在緊急下載《黑神話：悟空》，客人訂房都問有沒有這個遊戲。由於電競房的設備配置較高，遊戲體驗更流暢，許多遊戲迷組團一起來玩。」

攜程數據顯示，截至20日19時，當晚電競房搜尋熱度較前一日增長40％。暑期電競酒店的粉絲中，近七成用戶為「90後」和「00後」，75％的電競酒店預訂者為男性。

另一方面，《黑神話：悟空》的取景地也受到諸多關注。《黑神話：悟空》在大陸36個景點取景，包括四川的安岳茗山寺、重慶的大足石刻、杭州的靈隱寺、麗水的時思寺等，而在山西省的取景地多達27處，包括大同的懸空寺、雲岡石窟、善化寺，忻州南禪寺、佑國寺，朔州應縣木塔、崇福寺，運城關帝廟、鸛雀樓，晉城鐵佛寺等古建古寺。

目前正值暑期，不少網友也開始規劃前往山西，到遊戲取景地打卡的旅遊線路。美團數據顯示，遊戲上線當日，山西景區的旅遊熱度較前一天增長156％，山西雲岡石窟、應縣木塔、懸空寺、鸛雀樓景區等遊戲取景地的熱度最高。截至8月21日9時22分，去哪兒平台上，山西太原的搜尋指數較上一周增長10％，較前1小時增長40％，熱度還在持續攀升中。

攜程數據顯示，20日當天，平台上關於「黑神話」的相關搜尋詞熱度增長近300％。當日，攜程線路玩法迅速設計了山西12日遊、大同3日遊等5條古建之旅，涵蓋雲岡石窟、華嚴寺、應縣木塔、懸空寺等遊戲中出現的多個取景地。目前線路已經於8月21日全面上線。