前藍委游毓蘭去年曾揭露，約5500名警察將接受近身搏鬥、長短槍械、手榴彈投擲等軍事訓練，企圖將警察變成「第二陸軍」引發熱烈討論。前立委郭正亮22日在直播節目中收到民眾反映，家人是基層員警跟公務員，上個月還去南投受軍事訓練，教官是美國人，聽說是從烏克蘭調來的。就連公務員現在也要受避戰訓練。郭正亮直呼還不知道這件事，但美國其實就是希望把台灣搞成烏克蘭，所以很多教官都是從烏克蘭來的。

郭正亮22日在《亮劍台灣》節目後段唸出網友斗內（donate打賞）留言：「其實民進黨早把腦筋動到警察跟公務員身上！家人是基層員警跟公務員，上個月還去南投受軍事訓練，教官是美國人，聽說是從烏克蘭調來的。就連公務員現在也要受避戰訓練。」

「哇喔～這個我還不知道咧！感謝通知。」郭正亮直呼，「哇，連警察跟公務員都在做教育召集啦？我跟你講，事實上美國就是希望把台灣搞成烏克蘭嘛，所以他有很多教官都是從烏克蘭來的啦。未來你會看到愈來愈像！」

郭正亮提到，不知道這個是不是教召。現在教召的內容已經擴大了，以前是3天，現在大概擴大到2個禮拜，或10天。