英國《金融時報》周四（22日）報導，台灣最高階外交官員正在美國大華府地區密訪會談，這是賴清德今年5月就任台灣總統以來首見。

《金融時報》報導，多名知情人士透露，台灣外交部長林佳龍、國安會祕書長吳釗燮本周一直在美國華府地區進行所謂「特殊管道」（“special channel”）會談。這在美台之間多年來一直存在，但直到2021年《金融時報》首度披露後才為外界所知，當時美台雙方高官在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）會晤，台方官員包括時任外交部長、國安會祕書長的吳釗燮與顧立雄。這是台美之間人數較多的官員彼此進行詳細會談的難得機會。

Taiwan’s top security officials make secret trip to US for talks https://t.co/PexmtDJSZ4 — Financial Times (@FT) August 22, 2024

歷屆美國政府對此低調保密，以免中方批評台美敏感接觸。上一次「特殊管道」會談是2023年2月，當時與會的也是時任外交部長的吳釗燮與時任國安會祕書長的顧立雄，地點在與華府一河之隔的維吉尼亞州北部，顧立雄是台灣現任國防部長。根據長期慣例，台灣的外交部、國防部長不能進入哥倫比亞特區（華府），因此特殊管道會談地點通常選在大華府地區某處。

知情人士並未透露本次會談的時間與地點。台北經濟文化代表處官員拒絕評論此事。白宮也不發表評論。會談在此時登場的確敏感，因為中方密切關注賴清德如何處理與北京、華府之間的關係。美國部分官員私下也對於賴清德的表現頗為緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被認為是比前任總統蔡英文更難預測的領導人。

曾任美國國家安全會議亞洲事務資深主任的喬治城大學（Georgetown University）中國問題專家麥艾文（Evan Medeiros）說，美台之間的這個特殊管道是「當今全球政壇最敏感、最重要的機制之一」：「考量到台灣近期才舉辦過選舉，這次會議舉辦時刻很關鍵。尤其在中華人民共和國施加壓力日益增加的情況下，台北與華府之間明確、一致的溝通非常重要。」