女星李蒨蓉9年前因阿帕契事件引發軒然大波，當時的她一舉一動都成為關注焦點，自然對於成為新聞人物頗有感觸。22日她突然有感而發，提到最近有位朋友因受委屈而想召開記者會，但過去的經驗讓她學會「安靜」與「忍耐」，坦言：「看在眼裡，我很心疼，即便如此我還是勸退。」

李蒨蓉表示，當某事或某人被推上風口浪尖時，網路上的討論就會變得激烈且選邊站，「人人都是網紅的年代，每個人都有大聲公」，可以表達自己的意見，但李蒨蓉認為，過去的經驗讓她學會沉默與忍耐，「所幸當時因為事件太大條，真的是一個屁都不能隨便亂放，一路忍到底的收穫，如今我能輕鬆當笑話聊，是因為釋懷」。

接著，李蒨蓉回憶年輕時當VJ的經歷，曾被前輩叮嚀說話慢一點，後來因人生踢到鐵板，「我才赫然發現逞口舌之快的下場，反撲力量讓我不得不學習安靜」，這些年的磨練更讓她面對公眾的反應變慢了，對此，她還自嘲：「是我變笨了嗎？」

最後，李蒨蓉則提到最近身邊朋友的經歷，透露該朋友希望向外界公開發聲，李蒨蓉覺得心疼卻勸退了對方，坦言過度浪漫以為說明就能為自己平反，實際上往往多說多錯，反而容易引起更大的風波，因此她建議對方面對挑戰時應該冷靜思考，同時也呼籲：「讓我們練習多說好話、積口德，相信建樹的力量勝於摧毀」，希望大家都能過得更好。