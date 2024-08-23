今日適逢「八二三戰役」66週年，國防部昨日辦理戰地巡禮活動，邀請參戰英雄、先烈遺族重返金門，受到金防部官兵熱烈歡迎；期間，老前輩們透過湖井頭戰史館內陳列武器裝備，回憶過往軍旅點滴，相互分享戰時的熱血與汗水。（記者陳怡璿攝）

參戰英雄、先烈遺族於湖井頭戰史館前合影留念，更使前輩們回憶往昔軍旅點滴。（記者陳怡璿攝）

金防部官兵為老前輩們戴上花環，獻上崇高敬意。（記者陳怡璿攝）

金防部官兵為老前輩們戴上花環，獻上崇高敬意。（記者陳怡璿攝）

今日適逢「八二三戰役」66週年紀念日，國防部昨日辦理戰地巡禮活動，邀請參戰英雄、先烈遺族重返金門戰地，藉由湖井頭戰史館、莒光樓等處參訪，使老前輩回憶往昔從軍點滴，更帶領眷屬們了解戰時在地軍民保家衛國的光榮歲月。過程中，陸軍金防部官兵也熱情迎接老前輩，感謝他們為保家衛國、戮力守護民主自由的重大貢獻。

昨日參戰英雄、先烈遺族們甫抵達金門尚義機場，即受到金防部指揮官李中將率官兵熱烈迎接，並為他們戴上花環、贈予紀念帽，向老前輩獻上崇高敬意。隨後展開的戰地巡禮活動，先後前往湖井頭戰史館、金門大橋、莒光樓及和平紀念園區等處，讓參戰英雄回憶過往在金門服役的點滴。

過程中，前輩們透過湖井頭戰史館內所陳展除役武器、裝備，喚起過往軍旅回憶，並熱情地向一旁接待官兵分享，言談間仍充滿保家衛國的豪情壯志。此外，前輩們也於館內觀測平臺，運用望遠鏡遠眺廈門及沿岸景象，並讓眷屬們一同體驗，感受往昔「君在前哨」，所需直面的巨大敵情威脅與壓力，過往參戰驚險歷程如今雖已談笑風生，卻是老前輩們一生足掛在嘴邊的榮耀事蹟。

此外，總統賴清德今日也將前往金門太武山公墓主持「八二三戰役勝利66週年追悼典禮」，緬懷軍民發揮「同島一命」精神，共同禦敵的衛國決心，並向參戰官兵及遺族代表，表達崇高敬意。