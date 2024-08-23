「八二三戰役」參戰老兵林石諒。（記者陳怡璿攝）

「八二三戰役」參戰老兵踏上曾經服役的金門，不僅喚起往昔軍旅時期的點滴，能透過登島機會參與追悼典禮，對他們也深具「同袍情」的意義。中華民國「八二三戰役」戰友總會執行長姚東龍表示，透過國防部所舉辦的「八二三戰役」紀念活動，讓老前輩們齊聚一堂、共話當年從軍回憶，當年參戰的老兵們，平均年齡達90歲，即使行動不便，前輩每年皆會不辭辛勞遠赴金門，只為見長埋在太武山下的老戰友一面，袍澤情深，令他動容。

「我的命是撿回來的！」現年88歲，於「八二三戰役」期間，任職陸軍606營第2連砲兵的林石諒表示，槍砲無眼、戰爭無情，猶記戰役期間，他的連長、副連長都受傷後送，每門砲皆有人員死傷，某次一座砲遭共軍擊中後，12名官兵全數陣亡，有的肚破腸流、有的殘肢斷臂。官兵終日與血腥共枕，床板沾染的是袍澤的血塊，回想起來仍感到十分慘烈。他進一步指出，唯有親身經歷戰爭，才得更加體認到和平可貴。

林石諒強調，每年鄰近8月23日的時機，他都會透過國防部舉辦的活動重回故地，不僅和老戰友們相見歡，也能向當年無法從戰役存活下來、就此長埋太武山下的長官、袍澤致意，是他們展現同袍情的方式。