真主黨21日空襲以國占領的戈蘭高地，重創當地民宅。 （達志影像／美聯社）

美國中央司令部21日表示，「林肯號」（CVN 72）航艦打擊群已抵達中東水域，應對當地緊張情勢，並捍衛區域和平穩定。同日，黎巴嫩武裝組織真主黨向以色列北部發射逾180枚火箭，以國隨後也發動報復性反擊，恐使區域局勢更加惡化。

美國國防部長奧斯丁8月初下令「林肯號」航艦打擊群加速趕赴中東部署，中央司令部則證實「林肯號」21日已抵達該區水域，即將接替「羅斯福號」（CVN 71），執行捍衛區域安全、嚇阻潛在威脅的任務；而這也意味著目前中東水域有2艘美軍航艦。

奧斯丁日前也宣布核動力飛彈潛艦「喬治亞號」（SSGN 729）將部署中東，為美國罕見公開潛艦部署動態，藉此進一步加強區域嚇阻力道。

在此同時，黎巴嫩真主黨21日向以色列北部，以及以國占領的戈蘭高地，發射超過180枚火箭。《以色列時報》報導，這是以哈戰爭爆發以來，真主黨對以國發動的最大規模攻擊。以色列22日表示，已出動以軍戰機空襲真主黨的軍火庫、發射基地等設施，作為報復。

由於中東局勢持續緊張，美國總統拜登21日致電以色列總理尼坦雅胡，再次強調達成加薩走廊停火與人質交換協議的急迫性，並重申支持以色列應對伊朗威脅的立場。