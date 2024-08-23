美國國防部20日宣布，將斥資2000萬美元（約新臺幣6億元），與加拿大「電動電池材料公司」（Electra Battery Materials）合作，在加國建造鈷精煉工廠，以建立北美鈷供應鏈，加強供應鏈多元性，並滿足國內國防與商業的需求。

英國《衛報》報導，美國國防部根據《國防生產法案》（Defense Production Act）資助「電動電池材料公司」，在加拿大安大略省興建北美第一座鈷精煉工廠，增加硫酸鈷產量，以滿足美國電動車、電子產品和軍用硬體電池等產品對鈷的需求，同時促進北美電動車等相關產業的發展。

報導指出，鈷不僅是製造飛機發動機、磁鐵、大容量電池等產品的關鍵材料，也可用於製作人工關節，具有重要醫療用途，因此世界各國皆試圖掌控鈷供應鏈。但由於目前中共控制全球近8成的鈷市場，於是美國決定藉由與盟國合作實現鈷供應鏈多樣化，五角大廈並表示，本次投資將寫下北美工業發展新頁。