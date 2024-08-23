美國《星條旗報》21日報導，美國海軍第7艦隊旗艦「藍嶺號」（LCC 19）已結束77天的印太巡弋任務，返抵日本橫須賀母港；本次任務也是「藍嶺號」自2019年以來，歷時最久的一次海上巡弋。

「藍嶺號」是在6月4日啟航，前往西太平洋與東南亞海域巡弋，並於8月20日返抵母港。任務期間累計航程逼近1萬浬（約18520公里），陸續到訪馬來西亞、帛琉、菲律賓、新加坡、泰國與越南；隨艦的美國海軍高階官員也與多個盟邦的軍方高層會面，討論區域安全與合作議題。

報導指出，「藍嶺號」在巡弋期間，也與美航艦「雷根號」（CVN 76）等艦艇，共同參與在菲律賓海舉行的美日「勇敢之盾」聯演。

「藍嶺號」2019年曾執行為期114天的巡弋任務，2020至2021年間受疫情影響，部署時程大幅縮短，直到去年才出海執行40天巡弋。該艦自1979年起便部署於橫須賀，目前仍以第7艦隊旗艦身分，繼續維護印太區域穩定。