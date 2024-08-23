大陸首款3A大作《黑神話：悟空》於本月20日正式上架，短短1天賣出450萬套，更是創下Steam單日線上人數220萬紀錄，僅次於「吃雞」(PUBG)，但不少綠粉相當不以為然，更有一名自稱25年資深遊戲製作人稱「台灣也能做，只是沒必要」，但給出的論點卻慘遭玩家吐槽連連，就連業界人士也直搖頭。

臉書粉專「熱愛跑步的遊戲學家」日前發文分享自己對於《黑神話：悟空》的看法，他首先表示台灣當然做得出來，只是需要3年到5年，關鍵在製作人，只是製作人在台灣遊戲產業中是最弱勢的職位，有能力掛帥的不超過3人。

粉專接著說，做出3A大作意義有限，代表性在於能證明有合格製作人，還有高水準的大量開發人員，因此台灣遊戲界不需要3A大作。最後粉專表示，台灣若有足夠資金與人才，應該優先製作「原神」最有意義，因為「原神」代表了商業遊戲思維的頂峰，跳脫出許多框架，可以長久經營。

粉專指出，台灣有資金、有人才，找對人湊齊因素，搞出一款黑悟空絕非難事，但沒必要，且目前也有《九日》、《活俠傳》等優秀作品，無需去跟別人一較高低，更嗆「黑悟空什麼的只是一顆璀璨的流星」。

文章貼出後部分人認同不需要跟風，但許多資深玩家，甚至遊戲界人士瘋狂吐槽：「你知道原神也是對岸的遊戲嗎...」、「結論不就是台灣做不出來」、「這篇到底什麼鬼，還以為是哪個國小生忌妒隔壁同學有玩具的文章」、「承認對方優點才能讓自己更進步，而不是自我安慰」、「典型的阿Q勝利法」、「從你的文我完全看不出來有在遊戲界混過，但可以看出台灣遊戲相關的師資到底有多脫節」、「我身為25年的玩家，台灣最輝煌的年代都經歷過，當初這些龍頭親手砸毀自己招牌跑去搞網遊、博奕遊戲、賣儲值卡，再看到你的文，台灣做不出3A我不意外」、「我在業界待了15年，你也太樂觀了，光是資金到位和合適製作人、花3~5年就讓我覺得好天真」、「我在遊戲界待過，抱歉台灣環境真的做不出來」、「這就像有人說我如果每天念書也能當律師，我有錢就能怎樣怎樣一樣，笑死」、「台灣光做博弈就賺飽了，做3A幹嘛」。