泰國一架小型飛機驚傳爆炸墜毀。（美聯社）

泰國北柳府22日發生一起輕型飛機墜毀意外！一架國內線小型客機22日下午從曼谷主要機場起飛後11分鐘後墜毀，機上9人似已全數罹難，死者包括5名中國公民。

綜合外媒報導，這架西斯納208型（Cessna Caravan C208）小飛機，編號TFT209，泰國時間下午2時46分，自曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）起飛，預定飛往達叻省（Trat），但下午3時左右與蘇凡納布機場控制塔失去聯繫。

失事地點在距離機場約40公里的北柳府（Chachoengsao）一處紅樹林沼澤，機上含2名機師共有9人，經過約1小時搜索後，救難人員在沼澤地裡，發現一些破碎的人體殘骸。

機上人員姓名未立即對外公開。但發言人說，機上9人全數罹難，包括泰國籍的正副機師，以及2名泰國籍女性機組人員。

報導指出，5名中國乘客名單為張靜靜（Chang Jing Jing, 12歲）、張靜（Chang Jing，43歲）、唐宇（Tang Yu，42歲）、尹金芳（Yin Jin Fang，45歲）以及尹航（Yin Han，13歲）。目前還不清楚墜機原因，還有待調查中。