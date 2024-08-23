我國非洲友邦史瓦帝尼委託中華民國國際合作發展基金會招募王室中式料理主廚，開出月薪含加給高達新台幣22萬元！工作滿1年史國王室還另外發月薪25％獎金，且機票、住宿、水電費全免。民眾懷疑是詐騙噱頭，國合會證實，確實代史瓦帝尼徵才。

該項主廚職缺稅後月薪為5400美元（約新台幣17萬元），另有艱苦加給1630美元（約新台幣5.2萬元），契約期滿後，史瓦帝尼再提供額外25%獎金。

工作內容包括管理王室日常膳食及宴會料理，需具備設計菜單、指導王室廚師烹調中式料理等能力，工作地點在史瓦帝尼王宮及行宮。錄取者擁有以下福利：含眷屬機票及搬遷費用、交通協助、工作滿1年後享20天年假、水電、瓦斯、網路費全免。

應徵資格包括具餐飲相關科系學歷，至少具備高職學歷、大型宴會經驗、中餐烹調乙級技術士證照、至少3年中式餐館服務經驗、基本口語溝通能力、英文菜單設計及食材採購能力。

國合會也說明，可透過投遞履歷至財團法人國際合作發展基金會官網或電郵至[email protected]，書面履歷經初審合格者，將通知筆試（英文）；筆試合格者，另行通知面試；筆試與面試均在財團法人國際合作發展基金會實體進行。