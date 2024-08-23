明斯克號航母失火

日前在大陸江蘇南通蘇錫通園區江邊一艘廢舊前蘇聯航母明斯克號失火，引起各界的關注。雖然它已是計劃轉作觀光與國防教育用的舊航母，但是直挺挺地在河道中火光衝天地燃燒數日，絕非什麼令人賞心悅目的事。尤其是它曾經是非常先進且威力強大足以震懾遠東的大型戰艦，但是轉了幾手後閒置在中國長江的河道中恣意燃燒，不只讓人想起蘇俄霸權沒落，甚至讓人覺得要避免被俄羅斯牽連而觸了中國的霉頭。

明思克航母是在2024年8月16日下午起火，大陸官媒簡略的報導稱它是「拆除改造」時發生火災，所幸無人傷亡。初步推測火苗可能是由於施工時產生的電焊火花或切割金屬時失誤引發。這艘船名義上雖已非軍用，官媒低調處理顯示它是件不太光彩的事件。

明斯克號嚴重失火，許多分析都認為已不可能再修復。（圖／新浪網）

明斯克號航母是前蘇聯基輔級航母的2號艦，曾在太平洋艦隊服役了15年，前蘇聯解體後於1993年退役，1995年被韓國大宇集團購買，1998年轉手至中國德隆公司，打算在深圳改建成全球首座以航母為主體的軍事主題公園，2013年又轉手至大連永嘉集團，明斯克號經過整修後2015年移往江蘇南通，在長江邊上一呆就是8年。這期間沒有任何動靜，最近可能是要開工整修成國防教育園地，才剛動工就發生火災。從火災撲滅後嚴重損毀的情況看，應該無法復原，最後恐怕只能走上拆解一途。

在太平洋航行的明斯克號，搭載垂直起降戰機與各種強大的反艦防空火力，是前蘇聯海軍的主力航母之一。（圖／Wikipedia)

明斯克號是前蘇聯海軍的主力航母之一，屬1143型航空巡洋艦，是全球首艘 搭載短距或垂直起降戰機的戰艦，滿載排水量約4萬噸，配備反艦、反潛、防空武器等強大火力，搭載12架雅克-38垂直起降戰機和19架卡-27反潛直升機，全艦成員超過2000人。這一級前後建造4艘：首艦基輔號目前在中國天津作為主題公園展品；2號艦就是在南通的明斯克號；3號艦新羅西斯克號在韓國拆解；4號艦巴庫號改名戈什科夫號賣給印度，改裝成超日王號航母。

明斯克號母港設在海參崴，1982年與當年新服役的同型艦新羅西斯克號等艦艇組成的2支航艦戰鬥群，是蘇聯在西太平洋的主要威懾力量，也是當時遠東地區最大的戰艦。1993年明斯克號退役，1995年被韓國大宇集團以1300萬美元買下，原也是打算建造航母，摸索幾年後遇上亞洲金融危機，最後用530萬美元賣給中國德隆公司。

當時正值中國渴望建造航母做為海上威懾力量時期，明斯克號在深圳經過整修與改裝成為主題公園。2000年5月9日首次大鵬灣展出，當天是俄羅斯勝利日，即便票價高達百元人民幣，首日仍吸引了3萬多遊客與軍迷們前來參觀。此後還有數個電視綜藝節目前來租借場地取景，一時蔚為風潮。

曾在深圳引起一陣風潮的明斯克號航母世界主題公園，反映中國人對航母的熱愛與期望。（圖／騰訊網）

為何明斯克號沒有像瓦良格號做為改裝航母試驗船？主要是當時從韓國大宇接手時也只有一個空船殻，沒有任何船體構造與零部件的圖紙，因此無法模仿復製，也毫無參考價值。據當時參與改造的人說，明斯克艦體內施工環境十分複雜，整個艙室就像迷宮，即便有指示牌，不熟悉的人員很難進去，進去後又很難走出來。

經營數年後，隨著新鮮感褪去，加上遼寧艦於2012年服役，明斯克號的熱度消退，2016年2月深圳明斯克航母世界宣佈停業。明斯克航母被賣到了蘇通科技產業園，原也打算做國際旅遊度假區的航母展覽項目，但因資金及規劃等問題而一直未能實現，成為被遺棄在長江邊上的一艘舊船。很多網路博主曾私自登船探險拍攝視頻，影片中它不僅鏽跡斑斑，艦上的設備和裝飾也大多被破壞或被私入航母的人拆除，更有直接在船艙內便溺，髒亂與惡臭令人難以忍受。此後中國航母陸續下水服役，明斯克號成為沒有人願意去處理的超巨型廢棄物。

從俄羅斯的購得的明斯克號航母失火後得焦黑，顯然已無修復的價值，迎來最後拆解的命運。（圖／騰訊網）

其實中國買舊航母來了解並模仿的還不只遼寧號與明斯克號，在此之前還有是1985年從澳大利亞以廢鐵名義購入退役航母墨爾本號，在蘇聯解體後的1997年，又以建造海上賭場名義，從烏克蘭手中以購得瓦良格號，此後2年再接連購入明斯克號與基輔號。最後購入的基輔號在2003年9月同樣被改造成航母主題公園，目前還停在天津濱海新區營運。

明斯克號失火後已難予修復，有媒體建議拿它用作演練擊沉的靶艦。（圖／搜狐網）

前蘇聯的航母流入中國的共有3艘，印度有1艘，只有明斯克號的下場最難堪。失去戰力與雄風的明斯克號像當年崩解的蘇聯成為無牙老虎，解體後的俄羅斯實力也大不如前，在入侵烏克蘭2年多後還遭到反攻並失土千里。就在普丁愁眉苦臉並西處碰壁之際，從俄羅斯售出的巨艦竟在長江上燃起熊熊大火，它象徵著普丁恢復前蘇聯虛幻榮耀的企圖已然破滅，敗戰的俄羅斯或許要像失火的破落舊航母一樣，面臨無法逃避的被支解的命運。