個人生辰與命運息息相關，有些人出生在特定月份，運勢將會特別強，《搜狐網》點名3生肖農曆出生在2、3、4、7月份，男性通常財運亨通，而女性則旺夫旺家，事業和家庭雙贏，此外，他們的子孫也往往事業有成，前途光明。

▌生肖羊：農曆3月、4四月出生

屬羊的人天生聰明、才華橫溢，從小受到家裡長輩喜愛，尤其農曆3、4月出生者意志堅定、吃苦耐勞，無論男女都是天生富貴命，不僅人緣好、財運佳，生活更是順利幸福，子孫將來都是有出息之人。

▌生肖牛：農曆3月、7月出生

屬牛的人出生在這2個月一生有福，他們心智發達，做事有原則，只要肯努力，將來致富也是輕而易舉的事，由於個性友善、誠實、做事勤奮堅持，深受各方肯定，自然事業蒸蒸日上，不論男女大富大貴、子孫有福，一生擁有很多錢，非常富有。

▌生肖蛇：農曆2月出生

屬蛇的人出生在農曆2月，具有絕佳的腦袋，無論男女都將擁有財富，他們責任心強、心地善良，運氣還特別好，如果抓住機會，一定能累積財富，生活一帆風順，衣食無憂，得到所有的祝福。

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