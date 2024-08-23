新秀鋼琴師楊堤安21日早上在臉書以「最後一次直播」為題彈鋼琴，直播中斷後就傳出墜樓消息，引發軒然大波，不少留言起鬨的酸民也因此遭憤怒網友肉搜，其中一名謝姓酸民遭起底竟是知名不動產房仲，對此官方也出面緊急澄清。

楊男在墜樓前在爆料公社二社以「最後一次直播」為名直播彈奏鋼琴，口中唸唸有詞，嚇得許多網友急忙勸阻、連絡警方，但也湧入不少酸民嘲諷、火上加油，「笑你不敢」、「別浪費時間」等惡毒言語，憾事發生後酸民們遭到肉搜，改名的改名，關臉書的關臉書。

其中一名謝姓酸民雖然立刻改名，仍遭網友起底，真實身分是知名連鎖不動產的房仲，導致公司受到波及。不動產也緊急在臉書發表聲明，表示謝男確實曾於公司任職，但已離職一年多，對於謝男發表不當言論深表遺憾。

不動產強調，謝男負面言論純屬個人行為，與公司無關，若有恣意者惡性留言損害到公司權益，將委任律師採證處理。

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