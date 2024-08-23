今天受太平洋高壓影響，高溫普遍在33至35度，局部地區可達37度；午後北部及近山區易有局部雷陣雨。明天（24日）起午後降雨範圍擴大，西半部及各山區都要留意雷陣雨；下周一至周四（26至29日）水氣更多。第10號颱風珊珊持續增強，預估將達中颱以上，未來5天往北北西方向前進，之後向北北東迴轉，侵襲日本機率高，下周二、三（27、28日）若有日本行程應密切注意。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周日受太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，北部24至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至36度。午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一、二太平洋高壓減弱，午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受影響；下周三、四盛行西南風，清晨與陸風輻合，西南部有局部短暫陣雨，午後近山區雷陣雨擴展至部分平地。

至於颱風動態，吳德榮表示，輕颱珊珊目前移動速度緩慢，待北方高壓減弱後，受東側太平洋高壓的導引，向北北西朝日本方向前進，後續向北北東迴轉，且已增強至中颱以上，侵襲日本機率高，不過登陸地點及時間仍有不確定性。