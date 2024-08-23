民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，妻子陳佩琪涉嫌拿兒子當人頭開公司，還爆出為兒子去看1.2億豪宅。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，陳佩琪去看1.2億的房子，犯了大忌，大眾很難接受，這是扣分。

主持人馬千惠22日在中天《新聞千里馬》節目中問到，「母姊會」一直出來放火，陳佩琪在臉書一直寫，說她去看1.2億的房子，陳佩琪會不會害死柯文哲？游盈隆回應表示，屋漏偏遭連夜雨，這不可思議。陳佩琪講這些話，可能真的沒有意識到政治的後果跟法律的責任。

游盈隆認為，陳佩琪去看1.2億的房子，是犯了大忌，應該連想都不要去想，她還去看，媒體報導很難聽，大眾很難接受，這些都是扣分，素人終究還是素人。

游盈隆更指出，檢調介入總統候選人申報競選經費這件事，看得出來檢調試圖從經費中跟京華城連接起來，而且虎視眈眈看這件事情的發展。後面的事情恐怕會比較大條，會更嚴重。