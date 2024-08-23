財稅局提醒民眾，繼承土地後，如果想繼續享有自用住宅優惠稅率，建議採用「房地等比例」方式分別繼承。

小周的媽媽過世後，土地由他繼承，房屋則由弟弟繼承，爸爸也設籍該處，但他卻無法享受2‰地價稅自用住宅優惠稅率。

對此，財稅局表示，自用住宅用地要件，除了土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記外，地上的建築改良物也須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

由於小周和弟弟為旁系親屬關係，地上房屋由弟弟全部持有，會造成地上房屋並非「本人或配偶、直系親屬所有」，即便有共同的直系尊親屬於該處設立戶籍，仍無法享受自用住宅用地優惠稅率。

財稅局提醒，繼承土地後，如果想繼續享有自用住宅優惠稅率，建議採用「房地等比例」方式分別繼承。

也就是說，媽媽去世後，由小周及弟弟二人共同繼承房地，小周繼承房屋和土地各二分之一持分，弟弟也需繼承房屋和土地各二分之一持分，且爸爸還設籍該處，也沒有出租營業，小周及弟弟也就都符合自用住宅用地要件。