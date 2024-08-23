新華網報導，從北京出發，穿越燕山山脈，跨過遼河之畔、全長1198公里的京哈高鐵，抵達北國之城哈爾濱。今年夏天，這條通往寒地的鐵道路線異常火熱。

不只冰雪遊京哈高鐵夏日北國風光一樣紅。圖為遊人在哈爾濱太陽島風景區的太陽湖上遊覽。（新華社）

「北京持續高溫，哈爾濱涼爽很多，坐高鐵最快不到5個小時，就算帶孩子也很方便。」北京市民孟女士一家三口，剛結束哈爾濱旅行。天氣清爽宜人、哈埠菜量大味美、中央大街和東北虎林園人氣爆棚，帶來不少驚喜。

今年初，哈爾濱憑藉冰雪遊現象級「出圈」（迅速走紅），到「爾濱」去看看成為不少遊客心願。炎炎夏日，清涼避暑成為「爾濱」又一張名片。

不只冰雪遊京哈高鐵夏日北國風光一樣紅。圖為遊客在哈爾濱建築藝術廣場遊覽。（新華社）

從中央大街歐陸風情，到太陽島溼地風光；從松花江畔落日餘暉，到啤酒節暢快淋漓。美團資料顯示，「爾濱」吸引越來越多外省市遊客，其中，北京市以6.42％比重遙遙領先。

「今年夏天，我們這趟線的客人明顯增多，幾乎趟趟滿員。」中國鐵路哈爾濱局集團有限公司京哈線一組列車長田廣明說，京哈高鐵全線貫通3年多以來，見證冬天「冰雪奇緣」，更在夏日續寫文旅新篇。

自2007年起，京哈高鐵歷時近14年建設完成，克服山體陡峭、寒地凍土等諸多困難，成為「八縱八橫」高鐵主通道重要組成部分。

據統計，今年2月，從外地到哈爾濱遊客達2829.3萬人次；7月躍升至3224.4萬人次。今年上半年，北京到哈爾濱的鐵路客流量116.5萬人次，較去年同期增長22.8％，7月單月更達27.6萬人次。

「京哈高鐵洋溢著鬆弛感。」北京遊客齊先生已二刷「爾濱」。他說，今年初來時冰雪美景恢弘又純粹，印象深刻。夏天再來，就是為了感受不一樣風情，這座中西交融歷史名城氣質獨特，「值得」。

延續冬日「寵客」，哈爾濱「上新」不斷。哈爾濱大劇院劇碼不斷，松花江上常有無人機表演、帆船燈光秀；7月開園的哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館，讓遊客穿越時空「一秒入冬」；看完江上演出《遇見·哈爾濱》「更愛這座城」。

馬迭爾文化旅遊投資集團副總經理秦曉燕說，哈爾濱持續挖掘文化底蘊，放大資源優勢，推進文旅深度融合，逐步構建起冬夏兩旺、四季繁榮的全域旅遊發展新格局。

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