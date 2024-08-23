大陸女子跳水選手全紅嬋在巴黎奧運蟬聯女子單人跳水10公尺台的冠軍，成為大陸史上最年輕的奧運三金王，隨後其一舉一動備受矚目，甚至有旅行社推出「全紅嬋老家一日遊」行程蹭熱度。近日有民眾逛街時偶遇全紅嬋，拍下她購買蘋果手機的畫面，隨後有自稱店員的網友透露全紅嬋是在幫母親買手機，孝順的舉動再度登上微博熱搜榜首，但也遭質疑為何不買國產品牌。

一名網友21日分享一段影片，指出在廣州逛街時偶遇全紅嬋，發現對方買了一隻蘋果iPhone手機，事後有人自稱是該店店員，說全紅嬋是來挑禮物送給媽媽，一來就詢問儲存空間大的型號，最後買了512GB的白色iPhone 15 Pro Max，並稱全紅嬋的應對相當懂事、得體，讓他印象深刻。

全紅嬋孝順的行為讓影片登上微博熱搜，網友紛紛喊「全紅禪太好了吧，蘋果手機耶」、「很孝順的孩子」、「養女當如全紅嬋，太棒了」，不過也有人感嘆「買個手機都要被拍，保護選手私生活很難嗎」、「比完大賽好不容易休幾天假，大家別盯這麼緊呀，給點個人生活行不行」。

此外，爆紅的全紅嬋也引來酸民忌妒，質疑她為何不購買國產品牌，說「怎麼不買華為或小米呀」、「國外手機一隻這麼貴，太炫富了」、「拿精品包又買蘋果手機，一身上下得多少錢」、「國家級的運動員買洋人手機，不知道說啥了」。