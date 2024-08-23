日本放送協會（NHK）電台19日遭委外機構一名中國籍男性播音員脫稿稱：「釣魚島是中國大陸的領土」，今天傳出這名男子還以英文說出，「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論。NHK認為事態嚴重，考慮索賠，並提出刑事告訴。

綜合日媒報導，該名男子19日下午在其負責的國際廣播電台和第二廣播電台進行中文新聞直播時，宣讀了有關靖國神社境內塗鴉事件的手稿，隨後提到尖閣諸島（釣魚台）被視為「中國大陸領土」。此外，他還用英語講了大約20秒，說「不要忘記南京大屠殺」、「不要忘記慰安婦」等。

這名40多歲的男子與NHK委託處理國際廣播的相關組織簽訂了合約。自2002年以來，他一直將新聞稿件翻譯成中文並在廣播中朗讀。相關機構已於21日解約。 NHK不僅會向該男子尋求損害賠償，還會考慮對他提起刑事指控。

對此，NHK官網寫道：「有關電台國際廣播中文新聞，20日起播放的是事先收錄的內容，至於其他的語言，本月之中進行預錄。此外，將視必要性，考慮引進AI播音。」

NHK會長（董事長）稻葉延雄今天在執政黨自民黨的情報通信（資訊通訊）戰略調查會上做報告並致歉，「這是抵觸國際廣播節目標準，嚴重至極的事態。」他表示，已指示副會長成立防範體制，除了追究相關人員的責任，也要擬定對策避免再次發生。

相關事件也引起許多日本人強烈不滿。在野黨國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎20日在X平台發文表示，此事並非NHK向該男提出「嚴正抗議」就能了事的，要求NHK徹查是否之前也發生過同樣的事，並要求NHK做出嚴正應對。玉木說，考慮要NHK派人到國會說明。

國民民主黨幹事長（黨秘書長）榛葉賀津也21日在記者會上提出疑問，懷疑這可能是中國展開三戰（輿論戰、心理戰、法律戰）的開始，更直言「難怪會被認為是預謀的行徑」。

釣魚台是中華民國固有領土釣魚台列嶼中最大的島嶼，對岸稱為釣魚島；而日本稱為尖閣諸島當中的魚釣島，兩岸和日本都4聲稱，這是「固有領土」。