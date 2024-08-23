肉身護團員遭虎頭蜂狂螫30處身亡 英勇領隊身分曝光 @ChinaTimes

一支來自屏東的20人登山隊，行經浸水營古道時遭虎頭蜂攻擊，共3人被螫傷，其中洪姓領隊遭受大量蜂群圍攻，一度無法靠近，消防局大武大隊獲報後入山救援將3人救出，但嚮導送醫途中突然情況不穩陷入昏迷，估計全身至少超過30處螫痕，經搶救一夜後仍宣告不治。

據了解，昨天該支登山隊遭到蜂群攻擊時，一名16歲高中男生及19歲女生自行脫困，但也遭多處螫傷，幸好並無大礙，但洪姓領隊卻為了救學員，自己身陷蜂群當中，被螫到昏倒在地，其餘團員根本無法靠近。

浸水營古道有來自屏東的20人登山團體遭蜜蜂攻擊，共3人被螫傷。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣消防局救難人員徒步入山搶救耗費近3小時將人搬運至接駁點，給予注射3支藥劑讓狀況好轉，晚上10時許帶下山送醫，但是送醫途中，洪姓領隊突然陷入昏迷，於是緊急送往馬偕醫院急救。

這支登山團是由立委鍾佳濱屏東服務處舉辦的志工團登山活動，洪姓領隊為了指揮團員疏散，逃跑不及遭蜂群螫咬倒地不起。

領隊邱小姐說明事發經過，遭叮的40歲洪男也是領隊之一，因步伐較快，到了某轉彎處率先發現有攻擊人的蜜蜂，在現場戒護並叫其他團員趕快往上跑，因此被嚴重螫傷。嚮導前往察看發現洪男身上仍有許多蜜蜂，趕緊打119報案，經過1小時眾人都去關心、深怕他失去意識，不斷與他對話，發現他翻動身體且有反應，終於等到搜救隊，很感謝也很抱歉動用社會資源。