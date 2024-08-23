台北四大鰻魚飯之一的「濱松屋」已經營30年，2018年曾入圍米其林必比登，業者日前宣布，因年紀漸長加上疾病纏身，決定於今年10月31日結束營業，這也是繼「京都屋」之後，第2間停業的台北四大鰻魚飯。消息傳開後，一票老饕直呼不捨，「太可惜了，最近要趕快再去吃。」

濱松屋自1995年從日本來台，與肥前屋、京都屋、劍持屋並列北市四大鰻魚名店，繼京都屋2019年熄燈後，濱松屋也將停業。

濱松屋店主村松雅一在臉書粉專發文公告，隨著年紀增長，加上病痛纏身，濱松屋將在今年10月31日結束營業。他回憶從日本跨海來台已30年，初衷是為了將日本高級鰻魚料理推廣至台灣，這些年得到許多人的支持，前總統李登輝也曾來店品嘗，如今不得不做出結束營業的決定，心中充滿不捨。

消息曝光後，許多老饕大嘆可惜，「濱松屋的鰻魚飯真的很好吃」、「請多保重，祝老闆未來健康平安」；有網友建議「是否考慮頂讓給有意願經營的新老闆？」對此業者回應「可以討論」。