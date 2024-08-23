民眾黨主席柯文哲近期深陷政治獻金風暴，妻子陳佩琪更被爆看了要價上億元的房子，她也坦承的確有看房，再度引發另一波討論。港媒今（23日）對此評論指出，柯還要面對黨內女人們的惡鬥，再加上妻子也捅出不少麻煩，被全面盯上，讓家人的私生活進入公眾空間的結果是大好大壞，在走衰時「母姐會」補藥就變成毒藥！

《中評社》評論分析，柯文哲讓家人走上大舞台的程度只輸昔日的前總統陳水扁，水能載舟亦能覆舟，也因有扁的前車之鑑，台灣政治人物就很少讓家人走上舞台，包含前總統馬英九太太周美青除非不得已的公務活動才出現，總統賴清德家人也很低調，但柯文哲則不一樣，妻子不時寫臉書談時政，曝光家務事，柯從政以來，只要政治上出問題，說話嗆辣的柯媽與太太都會馬上跳出來代打。

不過，該篇評論也指出，「大咖政治人物家人干政往往成為不定時爆彈，再厲害的公關團隊也無法處理」，還有這次陳佩琪去看上億元豪宅的事，任何只要稍有政治敏感度都知道這萬萬不宜；因此在民眾黨這次的風暴中，柯媽、柯太都儼然成了自走砲，主動給對手送上許多爆料，攻擊的題材，「母姐會曾經是他從政的資產，如今卻變成燙手山芋！」