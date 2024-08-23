近日被外界視為總統賴清德嫡系人馬的前行政院發言人陳宗彥遭起訴、前交通部長李孟諺因婚外情請辭，加上立委林宜瑾疑詐領助理費以100萬元交保，引發討論。國民黨立委羅智強昨在臉書發文，「官箴敗壞，民進黨對不起台南」，陳宗彥與李孟諺是賴清德擔任台南市長時的左右手，一路從地方拔擢至中央，由小吏變大員。林宜瑾曾任賴清德國大代表服務處主任，更是賴的嫡系子弟兵，今年並獲新潮流推舉角逐中常委。

羅智強質疑，去年賴清德在台南政見會上，為台南爆發諸多黑金弊案辯護說，民進黨公職，「屁股幾根毛，市民都知道」。陳宗彥、李孟諺、林宜瑾都是賴清德愛將，他們所犯之事都是在賴市長任內，就在自己眼皮子底下，「幾根毛」他不知道？子弟兵接連出事，賴清德是「識人不明、用人不當」，還是長期縱容？

羅智強批評，民進黨在地執政超過30年，弊案駭人聽聞。從爐渣案、光電案、性招待案、88槍擊案、議長賄選案、恐嚇案，到林士傑被槍殺案，民進黨對不起台南。

羅智強強調，賴清德要掃黑肅貪，就應對光電、槍擊、疫苗、快篩、進口蛋等案徹查到底，更不能容許司法選擇性辦案。現在就看賴清德要怎麼做，才能讓民眾相信他是真心改革，相信綠色不是原諒的顏色。