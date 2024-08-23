大陸女星周迅出道多年累積許多經典的影視作品，更是首位集滿金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，演技備受肯定。日前周迅出席活動時，「周迅，50歲正是迷死人的年紀」的關鍵字立即登上微博熱搜第一，卻被吐槽「熱搜買得很明顯」引起熱議。

從微博上網友曬出的活動側拍照及影片中，可見周迅以一絕美長禮服現身，上身設計凸顯出她纖細的身形及頸部線條，腰部以下採用亮片作點綴，讓她整體顯得更加高貴、優雅，而值得注意的是，即將滿50歲的她，皮膚依舊白皙無瑕，臉上幾乎看不見歲月留下的痕跡。

「周迅，50歲正是迷死人的年紀」的關鍵字立即登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

相關貼文曝光後，不少人紛紛留言稱讚「我50歲有這狀態，我得笑死」、「感覺周迅沒有以前那麼乾瘦了，現在這樣蠻好」、「讓人羨慕的身材，真的好美」、「周迅看起來一點都不像50歲的女人」不過卻有網友質疑「熱搜買得很明顯」獲得該留言區中最高的按讚數，但該留言沒多久後就遭到刪除，後續也不見其他負面評論，掀起討論。

其實從今年開始大陸博主突然掀起一陣群嘲《如懿傳》的風潮，同時批評周迅的演技，就連她先前憑藉《不完美受害人》獲得上海電視節白玉蘭獎最佳女主角獎時，也備受質疑，且從此之後網上有關周迅的輿論風向都變得不是非常友善。