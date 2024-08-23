美食-KY 2024年第二季合併營收46.81億元，季增0.72％、年減7.46％，營業利益2.6億元，季減15.09％、年減16.81％。加上業外續處虧損及稅費增加，使歸屬母公司稅後淨利0.76億元，季減達52.34％、年減達71.04％，每股盈餘0.43元。

累計美食-KY上半年合併營收93.29億元、年減9.04％，營業利益5.67億元、年減11.9％。加上業外顯著轉虧、稅費增加拖累，使歸屬母公司稅後淨利2.37億元、年減達53.65％，為同期第三低，每股盈餘1.32元則為同期次低。

觀察美食-KY本業獲利指標，第二季毛利率59.4％，略低於首季59.9％及去年同期59.5％，營益率5.56％，低於首季6.6％及去年同期6.19％。上半年毛利率自59.12％略升至59.65％，創近5年同期高，營益率則自6.28％略降至6.08％。

美食-KY表示，上半年營收衰退主要受中國大陸連6季通縮影響，但北美營收年增14％、續繳亮眼成長，占比自去年34％躍升至42％。由於在獲利率最高、成長空間最大的美國加碼投資，儘管營收規模下滑，但獲利結構改善使毛利率逆勢提升、營益率僅小幅衰退。

展望後市，美食-KY持續加速美國市場布局，8月中於北加州城市Rancho Cordova開出今年第6家85度C新門市。公司表示，3月以來插旗布局的Grand Prairie、Moreno Valley、San Antonio等地，亞裔消費者人口占比均低於1成，但新展門市營運均繳出佳績。

美食-KY認為，85度C在人口超過3億的美國烘焙市場仍具極大發展空間，今年新展8～10家目標可望達成，帶動明年北美營收占比上看5成，推升獲利復甦力道。而中國大陸在當局透過消費刺激政策下，亦有望帶動餐飲業復甦，加速營收止跌回升步調。