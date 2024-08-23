資拓宏宇成立於97年4月，主要業務為提供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV服務、軟硬體設備買賣及維運服務，以及專業人力委外服務；董事長為吳麗秀，總經理為王芝和，目前股本為7.29億元，113年上半年稅後盈餘為3291萬元，每股盈餘為0.45元，累計113年前7月合併營收為22.19億元，年增3.57%。
《櫃買市場》資拓宏宇申請登錄興櫃
資拓宏宇(6614)送件申請登錄興櫃股票。
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資拓宏宇成立於97年4月，主要業務為提供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV服務、軟硬體設備買賣及維運服務，以及專業人力委外服務；董事長為吳麗秀，總經理為王芝和，目前股本為7.29億元，113年上半年稅後盈餘為3291萬元，每股盈餘為0.45元，累計113年前7月合併營收為22.19億元，年增3.57%。
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