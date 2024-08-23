大略-KY今年以來經營高層異動頻頻，法人董事華龍國際3月改派元永騰為法人代表、4月初起兼任總經理，但6月19日公告遭雙雙解任，改由自然人董事陳泓彰接任。然而，7月8日再公告總經理改由張右坪接任，14日華龍國際公告改派張右坪為法人代表。

大略-KY於7月2日召開董事會，原決議於9月30日召開股臨會全面改選董事。不過，公司7月8日公告，鑒於華龍國際另依公司章程召集8月22日召開股臨會，為避免短期間以相同議案召開2次股臨會而徒生爭議，董事會決議取消9月30日股臨會召開。

然而，大略-KY公司派發出5點聲明，指控7月8日為華龍國際及元永騰違法召開董事會，取消原訂9月30日股臨會召開，並透過改由張右坪接任總經理暨發言人取得公司公開資訊觀測站公告金鑰，再自行公告於8月26日召開股臨會，經多次催告仍不願配合返還金鑰。

大略-KY公司派指出，董事會8月1日決議通過解任張右坪總經理暨發言人職務，並決議取消26日股臨會、重新決議於9月30日召開，但迄今無法辦理相關公告。對此，董事長及獨董已具狀向智財法院聲請暫時處分，禁止華龍國際自行於26日召開股臨會。完整聲明如下：

一、華龍國際指派代表元永騰於5～6月間，未經公司合法授權自行偽刻本公司印鑑，並多次持以對外虛偽代表公司名義，索取公司資訊，以為後續爭奪公司經營權私用，且數次威脅利誘公司員工要求配合，顯然違反公司治理甚至違法行為。

二、本公司除華龍國際以外的全數董事，於6月19日依法召集董事會，解任華龍國際的董事長元永騰及所兼總經理職務，以維護公司正常運作。董事會亦針對元永騰本人前揭種種犯罪行為，向檢調單位提起告訴，以維護本公司權益。

三、本公司另收到華龍國際來函要求，於函到15日天召集股臨會全面改選董事，但公司遵照證交法及櫃買中心法令，不可能於15天內立即召開股臨會，礙難依龍華國際要求辦理，但公司基於維護股東權益，仍於7月2日董事會中（華龍國際亦委派元永騰出席並全程參與），依法決議於9月30日召開股臨會，同日於公開資訊觀測站中公告。華龍國際與元永騰仍無視本公司董事會已做成之決議，於7月5日函告本公司，擬自行召開股臨會並要求本公司公告，公司已於第一時間嚴正拒絕。

四、華龍國際及元永騰復於7月8日違法召集本公司之董事會，取消原訂9月30日召開的股臨會，並通過異動公司總經理暨發言人為張右坪，藉以取得本公司的公開資訊觀測站公告金鑰，再自行公告將於8月26日召集股臨會。

五、本公司於8月1日經董事會決議通過解任張右坪總經理暨發言人職務，並決議取消8月26日召集的股臨會、重新決議於9月30日召開。時至今日，儘管公司已多次催告張右坪返還公告金鑰，張右坪仍拒絕配合，公司已對張右坪涉嫌職務侵占行為採取法律行動。

基於華龍國際僅以4.63％持股試圖取得公司經營權的不正意圖、非法召集股臨會改選董事，恐影響股東權益及導致公司無法穩定經營、董事代表合法性與對外法律行為效力產生疑慮及爭議，且因張右坪拒絕返還公告金鑰，使公司無法妥適辦理股臨會相關公告，本公司董事長及獨董已具狀向智財法院聲請為定暫時狀態處分，禁止華龍國際自行於8月26日召開股臨會。