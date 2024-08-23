民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，妻子、醫師陳佩琪又被爆去看1.2億元的豪宅，她昨（22日）也坦言看過約略這個價位的房子。對此，前立委蔡正元直言，錢事、房事要小心處理，眼睛都不應該看豪宅，不然小草會風吹草動，「選票跑掉很不划算」

蔡正元22日在中視節目《庶民大頭家》中分析，柯文哲最近錢事、房事要小心處理，競總面對這麼多的批評跟質疑要從善如流，要做很好的善後處理，唯一瑕疵是處理善後的人本身就是被善後的對象（時任競選總幹事黃珊珊），當然會引發很多爭論。

談到陳佩琪看上億元房子的事情，蔡正元直指，過去很多總統或總統候選人也買房，但大家不會質疑，因為他們的人設就是那樣，而柯文哲的人設就是小草、居住正義、為普遍大眾發聲，尤其是買不起房子的年輕人，也許陳去看房也買不起，但是人家就會有想像空間，就會產生人設上的崩壞。

「柯文哲怎麼會這麼不小心？」蔡正元說，眼睛都不應該看豪宅，不然小草會風吹草動，會覺得辛苦捐錢支持你，卻不是理想中的人，「選票跑掉很不划算」。