50歲女星賈永婕昨(22日)承認將接任台北101董事長，火速引爆話題。過去，台北101首任董事長陳敏薰，擁有漂亮的學歷和豐富的商業背景，還因顏值高而有「最美董事長」的封號。如今賈永婕接下董座一職，將是第一位台北101明星董座，昔日學經歷再被討論。

公股人事再異動！財政部表示，女藝人賈永婕將出任台北101董事長，選中她的主要原因，是想借重賈永婕在時尚、經營行銷等專長，且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。賈永婕出生於軍人家庭，家境小康，她的最高學歷為英國科芬特里大學傳播學系，畢業後曾任記者，後來進軍演藝圈，除了擔任模特兒，也曾演八點檔《吉祥如意年年來》，亦主持過節目《繞著地球跑》、《亞洲新人歌唱大賽》等。

陳敏薰是台北101首任董事長，當時備受媒體注目。（圖／中時資料照）

賈永婕2002年閃婚德杰集團董事長王明德之子王兆杰，育有二女一子，逐漸淡出幕前。但她不願只當美美的貴婦，渴望被記住「我是賈永婕，不只是王兆杰的老婆」，因此離開舒適圈，勇往直前迎接未知的挑戰，除了一度兼職德杰集團旗下信義區紐約紐約購物中心時尚總監，2004年更創立CH Wedding 經典婚紗，從找店面、工廠、討論禮服設計、徵才都一手包下。而王兆杰身為投資人，會督促賈永婕做經營規劃，態度頗公私分明，間接激發了賈永婕的商業實力，開店兩年就獲利。

賈永婕從婚紗女王搖身一變成台北101董事長，老公王兆杰在背後默默支持。（圖／賈永婕臉書）

賈永婕不僅在婚紗事業闖出名號，還有一顆良善的心，願意在全台疫情大爆發期間，當領頭羊號召企業、演藝圈友人募集9234萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），一夕之間成為全民偶像，被封為「防疫女神」。此外，賈永婕也成立社團法人台灣永婕美少女慈善協會，希望能落實偏鄉兒少心靈照護計畫。

賈永婕號召企業界、演藝圈朋友一起捐贈「救命神器」HFNC。（摘自賈永婕臉書）

賈永婕昨接受本報採訪，透露當初接到台北101董事長邀約時，考慮三天就決定接受挑戰，老公王兆杰、三個孩子也全力支持。賈永婕經紀人孫嘉騏同樣很看好，「其實這工作滿適合她，在各領域方面都不會離她很遠，她知道時問我們的建議，我們也覺得適合！」而不具名的百貨業者表示，跟通路同業聊到賈永婕接任台北101董事長，大部份看法都是正面的，因賈永婕在時尚圈、公眾印象向來都很優質，符合精品百貨門面，期待可為台北101帶來新氣象。