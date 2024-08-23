美國民主黨全國代表代大會在芝加哥邁入第四日，同時這也是全國代表代大會最後一天。現任副總統賀錦麗於當地時間23日正式接受提名，成為民主黨總統候選人，她會在晚上的演說中闡述願景，以及一旦當選後的施政理念。 提及對獨裁國家的反擊，她高喊永遠不會討好金正恩這樣的暴君和獨裁者：「他們支持川普，因為他們知道他很容易被奉承和恩惠所操縱。」

在候選人演說中，賀錦麗首先祝她的丈夫週年紀念日快樂，今天是他們結婚十週年紀念日，然後感謝拜登的服務，「喬，當我想到我們一起走過的路時，我充滿了感激之情。正如歷史將證明的那樣，你的紀錄是非凡的，你的性格鼓舞人心，道格和我愛你。」

提及伊朗與北韓時，賀錦麗採取強硬態度，稱她「將毫不猶豫地採取一切必要行動，保衛我們的軍隊和利益，對抗伊朗和與其恐怖分子」。 她繼續承諾，她永遠不會「討好像北韓金正恩這樣的暴君和獨裁者，他們支持川普，因為他們知道他很容易被奉承和恩惠所操縱。」

賀錦麗發表激勵人心的演說。（圖／美聯社）

她討論成長經歷和她的移民母親，她說自己的母親19歲懷抱著成為治癒乳癌科學家的夢想，獨自從印度到美國加州，當她完成學業後，她本應回到家鄉參加傳統的包辦婚姻，但命運安排，她遇到了賀錦麗的父親哈里斯（Donald Harris），當時他是一名來自牙買加的學生，他們相愛並結婚了。之後她的母親在加州灣區東邊租了一間小公寓，住在當地的人們大多都是勤奮的工人階級，裡面有消防員、護士和建築工人，母親就在那裡將賀錦麗與妹妹養大。

賀錦麗解釋自己成為檢察官的原因，她在就讀高中時，發現自己的好友行為反常，常常面露傷心、不想回家，賀錦麗前去關心她，朋友向他坦白自己受到繼父的性虐待，賀錦麗刻告訴她，她必須來和她住在一起，「這就是我成為檢察官的原因之一。保護像我朋友這樣的人。因為我相信每個人都有權獲得安全、尊嚴和正義。」

賀錦麗自信宣稱，將成為所有美國人的總統，「我知道今晚有不同政治觀點的人在看。我想讓你們知道：我承諾成為所有美國人的總統。我將成為一位將我們團結起來，實現最高願望的總統。一位領導並傾聽的總統，並始終為美國人民而戰。」

"Simply put, they are out of their minds!"



Kamala Harris knocks Trump, and the GOP on women's rights and vows "when Congress passes a bill to restore reproductive freedom,

as President of the United States, I will proudly sign it into law." pic.twitter.com/JhgH6g5dMI — MSNBC (@MSNBC) August 23, 2024

賀錦麗也在演說中，「代表人民」正式接受民主黨總統提名，「在我的整個職業生涯中，我只有一個客戶：人民。因此，我要代表人民，代表每個美國人，無論黨派、種族、性別或你祖母說的語言。我代表每一個只能在地球上最偉大的國家書寫故事的人，接受你的提名，成為美利堅合眾國總統。」

賀錦麗警告，川普的第二個任期會是什麼樣子，並強調川普要是當選的嚴重性，尤其是在美國最高法院剛剛裁定，他將免受刑事起訴之後，更稱川普是個威脅。

賀錦麗解釋中產階級對美國經濟的重要性，「我們知道，強大的中產階級對美國的成功一直很重要。而建立中產階級，將是我擔任總統期間的一個明確目標。」她將創造一個「機會經濟」她說，「每個人都有機會競爭，都有機會成功。」

對於女性的自由生育權，賀錦麗表示，如果國會通過一項恢復生育自由的法案，她將「自豪地」簽署為法律。她今晚毫不拐彎抹角地表示，川普及其盟友限制墮胎、節育和其他醫療保健的機會「瘋狂」。

賀錦麗談到外交議題，提及烏克蘭戰爭，她喊話並幫助「動員全球」來保衛國家免受俄羅斯的侵害。她表示，她將繼續「與烏克蘭和我們的北約盟友堅定地站在一起」。對於加薩戰爭，賀錦麗宣稱，她將永遠捍衛美國的主要盟友以色列，她將繼續推動加薩地區的停火協議，並呼籲結束加薩戰爭。

賀錦麗承諾恢復川普努力壓制的兩黨邊境法案，並表示她將簽署該法案成為法律。她強調了自己作為檢察官的經歷，並表示她知道安全的重要性。

同時她也向現場觀眾精神喊話，「我看到的美國，我們堅守著建立我們國家的無畏信念。這啟發了世界。在這個國家，一切都有可能，沒什麼是遙不可及的。」

儘管《路透》一度稱，歌手碧昂絲將在芝加哥民主黨全國代表大會最後一晚獻聲，指出賀錦麗採用了碧昂絲的「自由」作為她的造勢活動歌曲。不過，稍早美聯社報導，碧昂絲不會參加民主黨全國代表大會。