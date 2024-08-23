一名楊姓男子受邀前往苗栗縣某露營區擔任婚禮活動DJ，但卻在凌晨時，潛入2名女子帳篷，先對1女猥褻後遭到抗拒，這時楊男竟不願離去，繼續對第2女子扯內褲摸下體，遭女方狂踹踢要求離開。法官認楊男犯侵入住宅強制猥褻罪2次判刑2年，因楊男與2名被害人和解，宣告緩刑5年，仍可上訴。

根據判決書，楊男於民國111年11月受邀前往苗栗一處露營區擔任婚禮活動之DJ，於婚禮活動結束後入住帳篷。未料凌晨時，竟偷偷潛入女客人小美帳篷，撫摸腰部及背部，小美當場驚醒而將楊男推開，但楊男卻再次撫摸臀部遭到抗拒。

但楊男遭到小美推開後，竟又移到另一名女子小芬旁，以手環抱她胸部及拉扯內褲，小芬因此驚醒將內褲拉回，並出言制止要求楊男離開，但楊仍以手繼續強拉內褲並撫摸下體，遭小芬起身踢踹及趕離。事後兩人趕緊前往警局報案。

楊男被捕後坦承犯行，卻辯稱自己走錯帳篷，還表示已詢問過2女，只是不確定對方是否有回覆，但承認如果是別人的帳篷就不該進去。

法官審理後認定，楊男因他人婚禮活動而齊聚一處，竟未經同意逕自侵入對方帳篷，且嚴重侵害被害人居住和平及性自主決定權，考量楊男已與2女達成和解並賠償完畢，依犯侵入住宅強制猥褻罪2次，分別判刑1年6個月、1年8個月，併刑執行2年，宣告緩刑5年，並諭令須完成8場次法治教育課程。