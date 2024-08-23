今（23）日小編精選5件國內外財經大事。目前補充保費約占健保收入1成，健保署已著手研議將補充保費由現行為2.11％，補足與一般保費5.17％落差，擬調升至3％，有機會打開補充保費單筆上限，改採無上限。目前六類補充保費，包括勞力所得獎金、兼差收入、執行業務所得及資本利得租金、利息、股利所得等，2013年迄今並未調整。

衛福部長邱泰源日前接受媒體訪問時表示，「調漲補充保費」拚明年下半年實施，會把「富有長者多付出一點」的想法納入討論。

【1】健保改革 補充保費先上路

總統府「健康台灣推動委員會」22日登場，健保署長石崇良進行報告時表示，因少子化及老年化，健保財務面臨很大挑戰，健保財務優先將從四面向著手，分階段改革保費制度，優先著手研議補充保費。

據悉，股利等補充保費研議從2.11％調升至3％，並打開單筆上限天花板，不擬訂上限，涉及修法最快明年才會明朗化。

【2】三利空罩頂 台股凹洞量再現

市場等待美國聯準會主席鮑爾演講，台股22日再現「凹洞量」，成交量2,986億元創近七個月新低，加權指數終場下跌89點收22,148點。法人認為，短線大盤受美科技股回檔、全球央行年會在即多方買盤觀望、技術指標KD死亡交叉，三大壓力仍待時間消化，指數短線在月、季線區間震盪機率較高。

【3】台新併新光 換股比0.6022：1

「新新併」已成形，國內第二宗「金金併」正式啟動。台新金與新光金22日召開重訊記者會，宣布董事會通過與台新金與新光金合併案，台新金控為存續公司，更名「台新新光金控」，將以普通股換股價格1股新光金換0.6022股台新金。

【4】鮑爾有多鴿？Fed傳聲筒：9月有機會降2碼

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於美國懷俄明州登場，全球屏息以待美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日的演說，將會釋出多強的降息訊號。有分析師預期鮑爾對降息2碼持開放態度；「聯準會傳聲筒」則撰文指出，預料鮑爾將保持政策靈活性，一旦就業惡化不排除9月份降息2碼。

【5】美非農就業大幅下修 15年來最大規模修正

美國勞工統計局（BLS）21日公布，截至今年3月止的一年，美國非農就業人數初步下修81.8萬人，創下2009年以來最大規模修正，並寫下史上第二大下修紀錄。最新數據反映，美國勞動市場可能不如想像中強勁，讓聯準會（Fed）9月例會增添更多降息壓力。