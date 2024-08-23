魏寶生指出，接下來就是要送交股東會決議向主管機關申請。新光金有優秀的員工及完整的產品線，所以去年經營團隊改組後，才能儘速穩住經營，近期並已繳出亮眼的成績，藉此機會，要謝謝新光全體同仁的努力。

去年6月迄今，新的經營團隊一直很努力改善公司的財務業務，並辦理增資有成，但人壽業的經營是長期的，面對2026年接軌ICS及IFRS17，挑戰仍大，若能找到背景文化類似、業務互補性大，對員工、客戶及未來的發展都是好的，也能增強籌資實力，以對未來變局有更好的應變能力，因此，新光金控董事會在今年4月決定續行兩年前未決的合併研究案，並邀請台新金來研議，因而有今日的合併決議。

本案採百分之百換股，2家公司的股東合併後都成為一家人，將能永續共享未來經營成效，雙方也簽訂員工安置計畫。魏寶生表示，兩家公司從過去至今一直有相互合作的情感，在文化融合與傳承上的理解與尊重，也是其他金控公司無法企及的，之後如果能順利得到股東的支持還金管會有核准，將對兩家金控具有重大的意義，也會為台灣金融發展創下新局。