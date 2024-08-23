8月5日爆發全球股災後，美股展開了一波強力反彈。周四，美國公債殖利率上揚和科技股走跌帶來壓力，美股盤中熄火，主要指數由升轉跌，標普500指數在距離7月創下的歷史高點僅差臨門一腳時止步，隨即反轉直下。

在經歷周四的大幅拉回後，那斯達克指數本周以來由升轉跌，道瓊指數和標普500指數本周仍分別上漲0.1%和0.3%。

周四美國10年期公債殖利率急升近9個基點至3.863%。

市場焦點轉向聯準會主席鮑爾周五在「傑克森霍爾經濟研討會」（Jackson Hole Economic Symposium）發表的重要談話，盼能從中取得更多有關利率政策的線索。

周三發布的修訂報告大幅下修非農就業數據，以及周四公布的初領失業金人數增加，進一步印證美國就業市場不如預期強勁。根據芝商所FedWatch Tool，市場一致認為聯準會在9月會議降息已成定局，但對於降息幅度為25個基點還是50個基點則看法分歧。

堪薩斯城聯準銀行總裁Frank Schmid、波士頓聯準銀行總裁Susan Collins和費城聯準銀行總裁Patrick Harker周四都表示降息階段即將到來。

周四收盤，道瓊指數跌177.71點或0.43%，報40,712.78點。標普500指數跌50.21點或0.89%，報5,570.64點。那斯達克指數跌299.63點或1.67%，報17,619.35點。費城半導體指數跌181.03點或3.44%，報5,086.90點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）上揚7.87%，收在17.55點，盤中一度漲破18點，改寫一周盤中新高。

標普500指數11大類股僅房地產股（漲0.56%）、金融股（漲0.48%）、能源股（漲0.32%）收高。科技股跌2.13%，表現最疲弱；其次為非必需消費品類股跌1.87%、通訊服務類股跌0.93%。

重磅股全跌，微軟跌2.03%、蘋果跌0.83%、輝達跌3.70%、Alphabet跌1.24%、亞馬遜跌2.21%、Meta跌0.60%、特斯拉跌5.65%，給那斯達克指數帶來最大的壓力。

包括輝達在內，費半指數30檔成分股全跌，萊迪思半導體跌6.61%、英特爾跌6.12%，表現最疲弱。應材跌4.08%、超微跌3.87%、艾司摩爾（ASML）跌3.80%、美光跌3.76%、恩智浦跌3.52%、博通跌2.08%。

AI伺服器族群亦遭到空襲，美超微（SMCI）跌3.04%、鴻海ADR跌4.76%。

台股ADR全跌，台積電跌2.92%，收在166.44美元，換算台股價格為1064.08元。聯電跌2.70%、日月光跌4.98%、中華電信跌0.65%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌1.52%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為2.16：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.25：1。

標普500指數有58檔成分股觸及52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有83檔成分股觸及52周新高、68檔創新低。

美國交易所成交量總計97.9億股，過去20日全日均量為118.9億股。