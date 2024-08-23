台光集團董事長董定宇表示，臻鼎-KY作為全球PCB企業龍頭，此次台光與臻鼎的合作升級，雙方將持續加強合作、利用優勢互補，共同服務PCB生態圈夥伴，推動全球PCB產業的創新與永續發展，台光期許透過此次合作，不斷提升在材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的能力，加強在載板市場的合作，持續增加在各類伺服器、高階網通使用的低損耗材料、HDI及新能源汽車等的全球市佔率。

台光電2024年上半年營收達283.5億元，營業毛利率28.1%，營業利益率19.3%，稅後淨利率17.6%，每股盈餘為12.83元，同時創下歷年同期新高，累計前7月合併營收為341.33億元，年增69.1%。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，雙方將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略；定期與分享其所屬行業的前端產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援；發揮各自優勢，在產品及服務中進行強強聯合合作推廣，攜手提升市場影響力，共同致力於在市場中樹立良好的品牌形象。

臻鼎-KY上半年合併營收為649.22億元，創歷年同期次高，稅後淨利為21.03億元，年成長107.6%，歸屬母公司淨利為14.63億元，每股盈餘為1.55元，累計前7月合併營收為783.8億元，年增19.86%。

沈慶芳表示，受惠客戶新品備貨需求及IC載板、伺服器、車載訂單貢獻，預期下半年表現將如過往傳統旺季格局，產能利用率將維持高檔，營收年增幅度可望優於先前預期。